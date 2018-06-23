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محافظات

مبادرة بجامعة المنصورة لمواجهة التطرف

السبت 23/يونيو/2018 - 02:01 ص
طلاب جامعة المنصورة
طلاب جامعة المنصورة يشاركون بمبادرات لمواجهة التطرف
همت الحسينى
تشارك جامعة المنصورة بوفد طلابي متميز وذلك فى معسكر وزارة الشباب والرياضة، والذى يقام تحت شعار "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب" بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

تم الافتتاح بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعددا من رؤساء الجامعات المصرية.

ويشارك طلاب الجامعة في عرض الفريق المشارك ضمن مبادرات وفود تسع جامعات مصرية ، استعدادا لعرضها علي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي لاعدادها للتنفيذ.
مبادرة بجامعة المنصورة لمواجهة التطرف
مبادرة بجامعة المنصورة لمواجهة التطرف
مبادرة بجامعة المنصورة لمواجهة التطرف
مبادرة بجامعة المنصورة لمواجهة التطرف
مبادرة بجامعة المنصورة لمواجهة التطرف

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