مطروح فى أسبوع.. بدء تشغيل أول جهاز لفصل الصفائح الدموية.. أبوزيد يستقبل لجنة من رؤساء الجامعات لبحث استقلال الجامعة.. ويتابع تطبيق التعريفة الجديدة بالمواقف.. صور

85 % نسبة إشغالات الفنادق والقرى السياحية بمطروح

مياه مطروح: تمويل مشروعات بنية تحتية بأكثر من مليار جنيه

محافظ مطروح يتابع تطبيق التعريفة الجديدة بالمواقف

توقيف السيارات بمطروح لسؤال الركاب عن تعريفة الركوب

مصطافو مطروح قبل المغادرة: من أجمل المصايف

محافظ مطروح يستقبل لجنة من رؤساء الجامعات لبحث استقلال الجامعة

بدء تشغيل أول جهاز لفصل الصفائح الدموية في مطروح

شهدت محافظة مطروح الأسبوع الماضى العديد من الأحداث حيث تابع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، تطبيق التعريفة الجديدة، بموقف الكيلو 2 يرافقه الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة ومدير المرور.وشدد "أبو زيد" على سائقي الأجرة بضرورة التزامهم بالتعريفة الجديدة وعدم زيادتها على الركاب، مطالبًا المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة تقوم بزيادة التعريفة من خلال الأرقام الموضوعة على الاستيكرات الموجودة على السيارة واللافتات المنتشرة بالمواقف.وأوقف محافظ مطروح بدخول إحدى سيارات الأجرة التى كانت تستعد للسفر إلى الإسكندرية واستفسر من الركاب عن الأجرة المدفوعة للسائق للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة.وطالب الركاب بعدم الاحتكاك بالسائقين المخالفين أثناء الرحلة والتوجه بعد الوصول للمسئولين بالموقف وإبلاغهم برقم السيارة المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد سائقها.وأكد الركاب أن هناك التزاما من السائقين خاصة مع وجود البانرات المعلقة بالموقف بالأسعار الجديدة.كما التقى محافظ مطروح, بلجنة من المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية وماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ ومحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط وعصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، للوقوف على امكانيات كليات جامعة الإسكندرية فرع مطروح.وأكد المحافظ أن هذا اللقاء تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى للجامعات لإصدار القرار الجمهوري باستقلال جامعة مطروح.وفى استجابة لطلب اللجنة وافق المحافظ بزيادة المساحة المخصصة للجامعة نظرا للتوسع المستقبلية فى انشاء كليات جديدة لخدمة طلاب المحافظة موجها بضرورة توفير كافة الإمكانيات وتذليل العوائق نحو إنشاء جامعة مطروح.وكلف المحافظ الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة ومستشار المحافظ للتعليم العالي بتحديد قطعة أرض ملائمة تمهيدًا لالحاقها بالأرض المخصصة للجامعة.كما تفقدت اللجنة كليات الطب البيطري والزراعة بفوكة والتمريض برأس الحكمة والسياحة والفنادق والعلوم والتربية بمطروح للتعرف عن قرب على إمكانيات الكليات الموجودة بمطروح.وصرح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية أنه تم التعاقد على إنشاء 2 مبنى تعليمي بأرض الجامعة بمنطقة الكيلو 9 مع التوجيه بسرعة إنهائهم تمهيدًا لنقل الكليات بعد توصيل المرافق الضرورية لها.من ناحية أخرى أعلن محافظ مطروح أنه تم البدء فى تشغيل أول جهاز لفصل مكونات الدم، والذى تم تدعيم قطاع الصحة به بتكلفة 1,4 مليون جنيه، ويعد طفرة في خدمات نقل الدم بالمحافظة.وصرح الدكتور محسن طه عبدالرازق وكيل وزارة الصحة بمطروح بأن هذا الجهاز يعد الأول من نوعه بمطروح بما يخدم المرضى، مضيفا أن محافظ مطروح لا يدخر جهدا في دعم قطاع الصحة بمطروح لخدمة المرضى، وذلك بتوفير كافة الأجهزة التى تحتاجها المستشفيات، والتى كان آخرها شراء جهاز فصل الصفائح الدموية كتبرع من المحافظة.وأشار إلى أنه منذ تشغيل الجهاز تم نقل 150 وحدة صفائح لـ20 مريض مجاني بالمستشفى العام من 10 متبرعين فقط أما سابقًا فكان يلزم إحضار 150 متبرع لنقل هذا العدد من الصفائح، مؤكدا أن جهاز فصل الدم يعتبر أفضل وسيلة لإنقاذ المرضى بدلا من الوسيلة القديمة لنقل الصفائح حيث التبرع بالصفائح بالطريقة اليدوية وهي فصل وحدة صفائح من كل متبرع.كما اعلن أبو زيد بأن المحافظة شهدت اقبال كبير خلال ايام عيد الفطر المبارك حيث بلغت نسبة اشغالات الفنادق والقري السياحية بالمحافظة الي أكثر من 85 % من زائري ومصطافي المحافظة موزعه على القري السياحية والفنادق والمصايف والشقق المفروشة والشاليهات الخاصة ورحلات اليوم الواحد .ووجه ابو زيد لإدارة السياحة والمصايف بالتنسيق مع مجلس المدينة بمتابعة توفير كافة الخدمات لزائري ومصطافي المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية لظهور مطروح في ابهي صورها .واضاف بان المحافظة تتميز بالاستقرار الأمني بين باقي محافظات الجمهورية وذلك بفضل وعي أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصرنا الغالية نظرا لوجود العديد من المقومات والتنوع السياحي التى تتميز به عن باقي المحافظات مثل سياحة السفاري والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية .اشاد عدد من زوار مطروح بالجهود المبذولة بالمحافظة هذا العام وعدم وجود أزمات في مياة الشرب بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل التي تمت على ارض المحافظة .ووجهوا الشكر للمحافظ ولابناء مطروح علي حسن الاستقبال في محافظتهم الواعدة التى تعد المصيف المحبب لهم .من ناحية اخرى أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن المحافظة قامت هذا العام بتمويل وتنفيذ مشروعات بنية تحتية من مياه وصرف صحي وصرف مياه أمطار وغاز طبيعي وكهرباء ورصف، بشكل غير مسبوق وبخطة استثمارية ضخمة تجاوزت المليار جنيه، وهي أعلى خطة على مستوى الجمهورية وفي تاريخ مطروح.واشارت إلى أنه يتم المتابعة يوميا مع الملاحظات التي تظهر نتيجة تنفيذ ذلك في وقت قياسي، ونظرًا لدخول موسم الصيف ودخول مشروع تطوير الصرف الصحي الخدمي في ذروة الموسم، قبل أن تتاح للشركة الوقت الكافي لضبط المنظومة الجديدة من استكمال أعمال التطهير وتجربة الشبكات ورفع مستوى المطابق لمنسوب الأسفلت الجديد.وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه تم التعاقد على المشروعات الجديدة بشهر فبراير 2018 والتنفيذ لمدة عام وتم الانتهاء من المشروعات بمنتصف شهر مايو 2018، أى قبل الانتهاء من المدة بـ6 أشهر من تاريخ تسليم الأعمال المتعاقد عليه، بالإضافة إلى أن مشروع الصرف الصحي بمنطقة باب البحر وعزبة الأفراد تم انجازهم بنسبة 90 %، وأن هذه الأعمال تتم في حدود المعدلات الطبيعية.