نائب الإسكندرية: المحافظة سقطت من حسابات وزارة السياحة

قال النائب حسنى حافظ عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال موجه إلى وزارة السياحة، وذلك بشأن إهمال المحافظة كأحد أهم المناطق السياحية فى مصر.



وتابع حافظ فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإسكندرية خارج حسابات وزارة السياحة وسقطت من أولوياتها، الأمر الذى ظهر فى الميزانية المخصصة للمحافظة.



وأكد النائب أن الإسكندرية هى البوابة الرئيسية لمدينة العلمين الجديدة، فضلا عن تمتعها بالشواطئ الخلابة.

