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التعاون الإسلامي والأيسيسكو تعقدان ملتقى إعلامي للحد من خطاب الكراهية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:34 م
التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي
أ ش أ
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " إيسيسكو "يومي 29 و30 يونيو الجاري، الملتقى الإعلامي الإسلامي الأوروبي للحد من خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، بالتنسيق مع الأكاديمية الإسلامية للبحث والتنمية، وذلك في مدينة بروكسيل ببلجيكا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية/واس/ أن الملتقى يهدف إلى التعريف بمضامين الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي للتصدي الإسلاموفوبيا، وبرنامج الإيسيسكو لتكوين الإعلاميين في مجال معالجة الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين، كما يسعى إلى تشخيص دور وسائل الإعلام في انتشار خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا .

كما يهدف إلى دعم التعاون والتنسيق بين الإعلاميين من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتمييز بين حرية التعبير والإساءة إلى الأديان ، ونبذ العنصرية والكراهية، وبحث سبل تطوير آليات التعاون بين الإعلاميين المسلمين وزملائهم من الدول الغربية في إطار أخلاقيات المهنة واحترام القوانين الدولية للإعلام والاتصال.

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