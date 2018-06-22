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أخبار العالم

الجيش الليبي يسيطر على مينائي النفط الرئيسيين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:27 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أ ش أ
أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله اليوم، الجمعة، أن قوات الجيش الليبي استعادت السيطرة على مينائي النفط الرئيسيين رأس لانوف والسدرة، معربا عن أمله أن يتم استئناف العمل في الميناءين خلال اليومين المقبلين.

وقال صنع الله -فى تصريح أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية- " إن ليبيا فقدت 450 ألف برميل يوميا من الإنتاج إثر غلق الميناءين بسبب اشتباكات بين الجيش الليبي وفصائل مناوئة".

وأشار صنع الله إلى أن حريقا محدودا اندلع بصهريج تخزين ثالث في رأس لانوف أمس وقد تم إخماده وأن الوضع على ما يرام.

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الجيش الليبي يسيطر على مينائي النفط الرئيسيين

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