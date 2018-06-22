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ثقافة

اللغات النادرة فى الترجمة مائدة مستديرة بالأعلى للثقافة.. الأحد

الجمعة 22/يونيو/2018 - 10:01 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، مائدة مستديرة تحت عنوان "اللغات النادرة فى الترجمة"، وذلك يوم الأحد 24 يونيو الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مقر المجلس بساحة دار الأوبرا.

تأتى المائدة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالمجلس، وتنظمها لجنة الترجمة، ويديرها الدكتور محمد حمدى إبراهيم مقرر اللجنة.

يشارك فيها الدكتورة مكارم الغمرى، أستاذ الأدب الروسى والعميد الأسبق بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور عادل أمين رئيس قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور عبد الحى أحمد محمد سالم رئيس قسم اللغات الأفريقية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر.

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