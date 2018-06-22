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أخبار العالم

غدا.. اجتماع وزراء إعلام دول التحالف في اليمن بمشاركة مصر

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:28 م
أ ش أ
يعقد غدا السبت اجتماع وزراء إعلام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن برئاسة وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد ومشاركة وزراء الإعلام والمسئولين عن الإعلام في دول التحالف ومن يمثلونهم ، فيما اعتذرت المغرب عن المشاركة في الاجتماع.

ويمثل مصر في الاجتماع مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويناقش الاجتماع عددا من القضايا من بينها توحيد الرسالة الإعلامية لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن ، وسبل التعامل الإعلامي مع الأوضاع الإنسانية هناك، وطرق كشف جرائم جماعة الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق، وتهديدها للملاحة في منطقة البحر الأحمر.

ويضم تحالف دعم الشرعية في اليمن كلا من : مصر ، والسعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، وباكستان، وجيبوتي، والسودان، والسنغال، والكويت، والمغرب، وماليزيا، واليمن.

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