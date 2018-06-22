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أخبار العالم

إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:26 م
صدى البلد
ا ش ا
أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة الوفاء للجرحى ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة التي انطلقت في الثلاثين من مارس الماضي.

وأكد شهود عيان إصابة سيدة شرق غزة، ومواطنين آخرين في جباليا، وإصابة رابعة في خزاعة.. وأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة اتجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرق خزاعة شرق خان يونس.

وبدأ المتظاهرون بإشعال الإطارات المطاطية على طول الحدود الشرقية لبلدة جباليا وخان يونس حيث قابلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي وإطلاق كثيف لقنابل الغاز.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في جمعة "الوفاء لجرحى مسيرات العودة وكسر الحصار" والخروج من كافة قرى ومدن ومخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق غزة.

وشددت الهيئة في بيان صحفي لها، على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

كما دعت إلى التواجد في المخيمات مع صلاة العصر مباشرة حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

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