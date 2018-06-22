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العفو الدولية: ميليشيات الحوثي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:29 م
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
ا ش ا
اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، ميليشيات الحوثي الانقلابية بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والتأثير على عملية توزيعها في اليمن.

وذكرت المنظمة - في بيان، أوردته قناة العربية الأخبارية اليوم - أن عمال الإغاثة وصفوا الإجراءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي بأنها البيروقراطية المفرطة مما تسبب في تأخيرات شديدة لدخول المساعدات للشعب اليمني.

وأكدت المنظمة أن الحوثيين تستخدمون إجراءات عشوائية لتقييد حركة موظفي المساعدات الإنسانية وتحاول التأثير على إيصال المعونات وتحديد من يتسلمها وفي أي المناطق توزع، وفي غالب الأحيان تتدخل قوات الحوثي لفرض توزيعها بنفسها.

بدورها، قالت مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط لين معلوف، إن التدخل المتكرر والمفرط والتعسفي لقوات الحوثيين في إيصال المساعدات وتوزيعها يتسبب في أضرار لا توصف للمدنيين الذين تتدمر حياتهم نتيجة لذلك.

ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان السماح لجميع أطراف النزاع في اليمن بالوصول الفوري، ودون عوائق، إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتوصيل الطعام والوقود والأدوية والإمدادات الطبية إلى المدنيين المحتاجين إليها في جميع أنحاء اليمن.

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