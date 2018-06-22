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متابعة حالة 47 شخصا أصيبوا بتسمم بالشرقية .. صور

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:31 م
مدير صحة الشرقية
مدير صحة الشرقية يتابع حالة 47 شخص أصيبوا بتسمم
وائل شاهين
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية يرافقه الدكتور فكري الطنطاوي مدير المكتب الفني والمشرف العام علي مكتب وكيل الوزارة والدكتور عصام فرحات مدير إدارة الرعاية الحرجه والعاجله بجوله تفقدية صباح اليوم الجمعة، لمتابعة حسن سير العمل ومستوي الخدمة المقدمة للمرضي من أجل تقديم خدمة صحية جيدة .

توافد الي الاستقبال بالمستشفى عدد 47 حالة مصابة بأعراض مغص وقيء إثر تناول أطعمة في أحد الأفراح بقرية شبرا صوره حيث تم تقديم الخدمة الطبية لجميع المترددين علي الاستقبال وتم دخول عدد 11 حالة وخروج الباقي من الاستقبال فور تحسن حالتهم الصحية كما تم خروج عدد 8 حالات من إجمالي 11 حالة من القسم الداخلي فور تحسن حالتهم الصحية وباقي ثلاث حالات مستقرة وسيتم مناظرتها بواسطة الاستشاريين والاخصائيين بعد تلقيهم العلاج.

كما قام بصرف مكافأة خمسه أيام لسته من التمريض واثنين من الاطباء بقسمي الحضانات والعمليات وذلك لنظافه القسمين وحسن الاداء.

وعلي صعيد آخر قرر مجازاة 7 من طاقم إشراف التمريض وفريق مكافحة العدوي بخصم 3 ايام من راتبهم وذلك لتراخيهم في تقديم الخدمه للمرضي وعدم اتباع السياسات والمعايير.
متابعة حالة 47 شخصا أصيبوا بتسمم بالشرقية .. صور
متابعة حالة 47 شخصا أصيبوا بتسمم بالشرقية .. صور
متابعة حالة 47 شخصا أصيبوا بتسمم بالشرقية .. صور
متابعة حالة 47 شخصا أصيبوا بتسمم بالشرقية .. صور

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