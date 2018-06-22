الحكومة العراقية: خروقات الانتخابات أنتجها نظام المحاصصة

أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الجمعة، أن الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية أنتجها نظام المحاصصة الحزبي في اختيار مجلس المفوضين.



وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "الحكومة التزمت بعدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لالتزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات"، موضحًا أن "رئيس مجلس الوزراء بذل جهودًا بما تسمح به صلاحياته لضمان سلامة إجراءات العملية الانتخابية ومنها طلب مجلس الوزراء بضرورة فحص الأجهزة الانتخابية من قبل شركات عالمية رصينة لضمان عدم التلاعب في نتائج الانتخابات".



وأشار الحديثي، إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة كان شديد الحرص على أبعاد القوات المسلحة عن أي تدخل في الانتخابات وصدر تعليمات مشددة بذلك إلا بحماية الناخبين والمراكز الانتخابية ونجحت قواتنا البطلة في مهمتها ولم يحصل أي خرق أمني وكان هذا الأمر واضحًا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة".



وأوضح الحديثي أن "حماية العملية السياسية والديمقراطية تتمثل بالالتزام بالقوانين والقرارات والأحكام وإبعادها عن أي تاثيرات فئوية أخرى".