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ثقافة

" اللغات النادرة فى الترجمة" بالمجلس الأعلى للثقافة

السبت 23/يونيو/2018 - 02:01 ص
اللغات النادرة فى
" اللغات النادرة فى الترجمة" مائدة مستديرة فى المجلس الأعلى
طارق موسى
يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور سعيد المصرى، مائدة مستديرة تحت عنوان "اللغات النادرة فى الترجمة"، وذلك يوم الأحد 24 يونيو الجارى، فى تمام الساعة السادسة مساء.

تأتى المائدة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافة بالمجلس، وتنظمها لجنة الترجمة، ويديرها الدكتور محمد حمدى إبراهيم مقرر اللجنة، يشارك فيها الدكتورة مكارم الغمرى، أستاذ الأدب الروسى والعميد الأسبق بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور عادل أمين رئيس قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور عبد الحى أحمد محمد سالم رئيس قسم اللغات الأفريقية بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر .

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