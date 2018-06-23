التضخم السنوي بالمغرب ينخفض إلى 2.6% في مايو

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في البلاد تباطأ قليلا ليسجل 2.6 بالمئة في مايو أيار من 2.7 بالمئة في أبريل نيسان.



وبلغ تضخم أسعار الغذاء 3.4 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع 3.7 بالمئة في ابريل نيسان. وقالت المندوبية في بيان إن تضخم أسعار المواد غير الغذائية ارتفع إلى 1.9 بالمئة من 1.7 بالمئة في ابريل نيسان.



وبالمقارنة مع الشهر السابق زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.5 بالمئة في مايو أيار مقارنة مع 0.3 بالمئة في ابريل نيسان مع بلوغ تضخم أسعار الغذاء واحدا بالمئة وأسعار الوقود 1.3 بالمئة.