الأقصر فى أسبوع.. المحافظ يجرى جولات للاطمئنان على تطبيق التعريفة الجديدة.. ومناقشات حول الانتهاء من مباني كلية الطب.. و1.7 مليون جنيه تكلفة خطة الكهرباء بالمرحلة الخامسة

- محافظ الاقصر يستوقف السيارات للسؤال عن الاجرة

- مناقشات حول الانتهاء من مبانى كلية الطب

- مدير اثار الكرنك ينفى تعامد الشمس بالامس

- 1.7 مليون جنيه تكلفة خطة الكهرباء للمرحلة الخامسة



شهدت محافظة الاقصر هذا الاسبوع فاعليات كثيرة وجولات ميدانية لمحمد بدر محافظ الاقليم و استعدادت قصوى بالتنسيق مع الاحهزة الامنية تزامنا مع ارتفاع اسعار الوقود.



ورصدت كاميرا "صدى البلد" استيقاف محمد بدر محافظ الأقصر عددا من السيارات الأجرة من تاكسي وسرفيس وميكروباص على الخطوط الداخلية داخل المدينة أو خارجها وذلك للاستفسار من المواطنين والركاب عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتأكد من عدم المغالاة أو الاستغلال.



وكان محافظ الأقصر قام بجولة تفقدية لجميع مواقف المحافظة والطرق الصحراوية ومستودعات البوتاجاز للاطمئنان على ثبات الأسعار والالتزام بالتعريفة الجديدة بعد ارتفاع أسعار الوقود.



وشارك المحافظ جولته العميد محمد صلاح مدير ادارة مرور الأقصر والعميد صلاح المندوه مدير الادارة المركزية لمكتب المحافظ والرائد عمرو الغنام رئيس مباحث مرور الأقصر والمهندس أسعد مصطفى وكيل وزارة الطرق بالمحافظة.



وشهد الاسبوع ايضا عقد محافظ الأقصر اجتماعا بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر ، والدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لمتابعة الاعمال النهائية لمبانى كلية الطب .



واوضح الدكتور صالح عبد المعطى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر انه جارى العمل على انهاء إجراءات تسلم جامعة جنوب الوادى المبانى الثلاثة إداريا بمنطقة 151 بحوض البلاح ليتم تجهيزها وتخصيصها لكلية الطب التى من المقرر ان تبدأ الدراسة بها العام الدراسى الجديد 2018 /2019 ، وسيتم العمل لإنهاء إجراءات تسلم الجامعة للمبانى بمدينة طيبة والتى ستخصص لكليات الهندسة والتمريض والتربية والتى ستبدأ الدراسة بهم فى العام الدراسى بعد المقبل 2019 /2020 .



كما وجه محافظ الأقصر بأنهاء دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء جامعة الأقصر تمهيدا لانفصالها عن جامعة جنوب الوادى.



جدير بالذكر ان كليات الالسن والاثار والحاسبات والمعلومات بالأقصر قد بدأت اعمال الدراسة بها فى العام الدراسى الجارى 2017/ 2018 .



وكان قد نفى القذافي محمد عبد الرحيم، مدير آثار معابد الكرنك بالأقصر، ماتردد بالمواقع الاخبارية عن تعامد الشمس يوم الخميس الماضي على معابد الكرنك.



وأضاف " القذافي ، أنه لا يوجد تعامد بعد الكرنك إلا يوم 21 ديسمبر من كل عام بالظاهرة السنوية لتعامد الشمس على قدس الأقداس، الخاص بالإله آمون بمعبد الكرنك، وذلك إحياء للاحتفالات التي كانت تشهدها معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة شرق المدينة قبل ثلاثة آلاف عام.



وتم نشر فى بعض المواقع الإخبارية خبر عن تشهد مدينة الأقصر ، ظاهرة فلكية مميزة، حيث تغرب الشمس من البوابة الغربية لمعبد الكرنك فى الأقصر، تزامنًا مع الانقلاب الصيفى، الذى يحدث يوم 21 يونيو من كل عام.



ومن جانبه أعلن المهندس حجاج عبده محمد، رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر هذا الاسبوع ، انه "تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الخامسة من خطة الوزارة والتي تتضمن إحلال وتجديد محولات القدرة على نطاق مراكز ومدن المحافظة، لتحسين أداء الشبكة بالمحافظة".



وأوضح انه تم تنفيذ المرحلة الخامسة علي مستوي مراكز ومدن المحافظة، ففى مركز ومدينة الزينيه تم رفع قدرة " تكبير" محول بخيت من 300 ك. ف. ا. إلي قدرة 500 ك ف ا ، و تم رفع قدرة محول غزالي بتركيب كشك كامل بالمحول بالإضافة قدرة 200 ك ف ا".



وفى مركز ومدينة الطود ، تم رفع قدرة ( تكبير ) محول الدوشي من 200 ك.ف. ا.إلى 300 ك. ف. ا ، وتم رفع قدرة محول البلدية من 300 ك.ف ا إلي 500 ك ف ا ، و تم رفع قدرة محول الديراني بتركيب كشك كامل بالمحول قدرة 200 ك ف ا، و تم رفع قدرة محول الشيخ سلطان بتركيب كشك كامل بالمحول الى 200 ك. ف.ا ، وكذلك محول الطود الغربي بتركيب كشك كامل بالمحول قدره 200 ك ف ا ، ومحول حسين حسن من 200 ك ف ا إلي 300 ك ف ا.



وأشار الى أنه تم تنفيذ تلك الأعمال الواردة بالمرحلة الخامسة بتكلفة إجمالية تقدر بمليون وسبعمائة ألف جنيه.

