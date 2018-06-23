حصاد الأسبوع بجنوب سيناء.. المحافظ يشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة.. ويعلن موعد افتتاح مضمار الهجن.. صور

- " فودة " يشدد على تعليق التعريفة الجديدة للتاكسى والسرفيس بشرم الشيخ بثلاث لغات

- افتتاح مضمار الهجن وقرية التراث في احتفالات أكتوبر 2018

-"المصريون" بشرم الشيخ حضروا المباراة مع الروس وقدموا التهنئة لهم بالفوز" روح رياضية "



شهد الاسبوع المنقضى بجنوب سيناء احداثا كثيرة، حيث شدد المحافظ اللواء خالد فودة بتعليق التعريفة الجديدة للنقل بثلاث لغات بشرم الشيخ، واعلان افتتاح مضمار الهجن وقرية التراث البدوى اكتوبر المقبل، كما شاهدت الجماهير بمشاهدة مباراة مصر وروسيا، سويا وقدموا التهنئة للروس بالفوز، بينما أجرى جولات مكوكية بخليج نعمة، محذرا من الضوضاء.



واولى جولات الحصاد الاسبوعى، حيث شدد "فوده" علي الالتزام بالتعريفة الجديدة وحظر السائقين من أي استغلال للركاب وتأكد من تعليق التعريفة داخل سيارات التاكسي والسر فيس باللغات الثلاث العربية والانجليزية والروسية نظرا لطبيعة شرم الشيخ السياحية.



كما التقي المحافظ ببعض الركاب والزائرين للمدينة للاستفسار عن أرائهم ومعرفة أية شكاوي أو محاولات لمخالفة من سائقي سيارات التاكسي والسرفيس .



ومن ناحية اخرى اعلن محافظ جنوب سيناء أنه سيتم إحياء تفعيل العمل بقرية التراث البدوي بشرم الشيخ واستئناف الأعمال النهائية بها قريبا لتصبح منطقة تسويق عالميه للمنتجات البدوية لإحياء التراث البدوي السيناوي، مشيرا الى انه سوف يتم افتتاحها في احتفالات أكتوبر 2018 العام الجارى.



وتابع المحافظ خلال تفقده للمضمار زراعة 300 نخلة حول مضمار الهجن، بالاضافه لمد السور السلكي وصواري الأعلام للدول المشاركة، مشيرا أن الافتتاح سيتم من خلال احتفاليه كبري وسباق دولي بمشاركة جميع نوادي الهجن بالدول العربية المهتمة بتلك السباقات.



وخلال مشاهدة مباراة مصر وروسيا الثلاثاء الماضى تحلى المصريين العاملين بشرم الشيخ ودهب وسكان المدينتين بالروح الرياضية وقدموا التهنئة للجاليات الروسية بفوز منتخبهم على منتخب مصر.



وشاهد المصريين المباراة مع الجاليات الروسية فى المقاهي والكافيهات وداخل الفنادق حاملين اعلام مصر والجاليات الروس تحمل الاعلام الروسية.



ورغم اجواء الحزينة التي سيطرت على الشعب المصري لهزيمة المنتخب الوطني امام المنتخب الروسي ولكن الوضع في شرم الشيخ اختلف فى بكل روح رياضية شاهد المصريين المباراة مع الجاليات الروسية كل منهم يحمل علم بلاده.



قالت مروة محمد، من سكان شرم الشيخ، انها "حضرت المباراة مع اصدقائها وجيرانها الروس وكل منهم يتمنى فوزه بلده ولكن كرة القدم مكسب وخسارة فماذا لا اتحلى بالروح الرياضية ونهنئ اصدقاءنا بفوز فريق وطنهم تلك هى الروح الرياضية"، مشيرة الى اننا نشارك الفرحة مع الاصدقاء الروس "امكن السياحة ترجع تانى".



ومع قرب حركة المحافظين أجرى "فودة" جولة مفاجئة بمنطقة خليج نعمه يرافقه عدد من القيادات الامنيه والتنفيذيه لتفقد الحركه السياحيه والانضباط بمنطقة خليج نعمه.



وشدد علي عدم اثارة الضوضاء وعدم ازعاج السياح من مختلف الجنسيات والحفاظ على نظافة ورونق خليج نعمة حيث يعتبر من المزارات الرئيسيه بشرم الشيخ، مطالبا بحسن معاملة السائحين والزائرين لمدينة شرم الشيخ، وامر فودة باتباع تعليمات الامن الصناعي والالتزام بقائمة الاسعار المعلنه بالكافتريات والمطاعم، وتابع تطبيق التعريفه الجديدة، مشيرا الي ضرورة الالتزام بها لسائقي التاكسي والسرفيس، والي اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال من يخالف التعليمات.