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كأس العالم

لاعب البرازيل: منتخب كوستاريكا كان خصما قويا لنا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:37 م
منتخب كوستاريكا
منتخب كوستاريكا
ا ش ا
أكد دوجلاس كوستا لاعب منتخب البرازيل، أن منتخب بلاده كان بإمكانه أن يسجل طوال الـ90 دقيقة أمام نظيره الكوستاريكي، ولكن الأهداف تأخرت حتى الوقت بدلا من الضائع.

وكان منتخب "السيليساو" قد حقق فوزا متأخرا بهدفين نظيفين على كوستاريكا ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مونديال 2018.

وقال كوستا - في تصريح صحفي عقب المباراة - "نجحت كوستاريكا في خوض لقاء كبير أمام البرازيل وكانت ندا قويا بعد غلق المساحات واللعب باتزان دفاعي وهجومي، والمحافظة على شباكها نظيفة حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة".

وأضاف: "كان بإمكاننا أن نسجل هدفا طوال الـ 90 دقيقة، ولكن التوفيق لم يحالفنا، ولكن المهم أننا تحلينا بالثقة وتمكننا من الفوز باللقاء".

وعن مواجهة صربيا والبرازيل المقبلة في ختام منافسات دور المجموعات بالمجموعة الخامسة.. قال كوستا "إن صربيا منتخب كبير ويمتلك في صفوفه لاعبين لديهم مواهب متميزة، وأعتقد أنها ستكون مباراة رائعة".

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