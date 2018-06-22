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أخبار العالم

الجيش اليمني يواصل تقدمه في البيضاء

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:25 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
ا ش ا
واصل الجيش اليمني اليوم الجمعة تقدمه وزحفه على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء.

وقال مصدر عسكري يمني - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن قوات الجيش اليمني تقدمت خلال الـساعات القليلة الماضية في عمق محافظة البيضاء 30 كيلو مترا " .

وأضاف المصدر"أن معارك عنيفة تدور حاليا في "فضحة" بمديرية الملاجم ، بإتجاه مفرق أعشار وسط تقدم للجيش وفرار للميلشيا الحوثية التي تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد " .

وأكد أن الجيش يتقدم بوتيرة عالية لتحرير مديرية الملاجم بالبيضاء من عدة محاور.

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