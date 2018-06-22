الجيش اليمني يواصل تقدمه في البيضاء

واصل الجيش اليمني اليوم الجمعة تقدمه وزحفه على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء.



وقال مصدر عسكري يمني - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن قوات الجيش اليمني تقدمت خلال الـساعات القليلة الماضية في عمق محافظة البيضاء 30 كيلو مترا " .



وأضاف المصدر"أن معارك عنيفة تدور حاليا في "فضحة" بمديرية الملاجم ، بإتجاه مفرق أعشار وسط تقدم للجيش وفرار للميلشيا الحوثية التي تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد " .



وأكد أن الجيش يتقدم بوتيرة عالية لتحرير مديرية الملاجم بالبيضاء من عدة محاور.