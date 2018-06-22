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حوادث

قصة شاب هرب من اليأس إلى الموت

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:24 م
انتحار - تعبيرية
انتحار - تعبيرية
عمرو المصري
عندما يفقد الإنسان الأمل في الحياة، ويصل إلي مرحلة اليأس تغلق أمامه جميع الأبواب وتتراكم المصائب عليه، تتساوى أمامه كل الأيام واللحظات والطرقات، فلا يستطيع بعدها أن يميز بين الحياة والموت، ويبدأ الشيطان في التسلل إلي أفكاره ونسجها بطريقة خاطئة، لتصل به في نهاية الأمر إلي كارثة أو فقدان الحياة.

هكذا كانت قصة ع.ع.، شاب في العقد الثالث من عمره، دفع حياته ثمنًا لحاله اكتئاب حادة وأزمة نفسيه شديدة مر بها خلال الفترة الأخيرة، فحولته من إنسان طموح إلي مكتئب، وساءت علاقته بأهله وجميع من حوله، حتي هداه شيطانه إلي التخلص من حياته لينهي تلك الحياة المأساوية التي يعيشها.

فبدلًا من الذهاب إلي المسجد لصلاة الجمعة، التقي شيطانه الذي دفعه إلي الانتحار شنقًا لينهي حياته الكئيبة التي عاشها في الفترة الأخيرة لمرورة بحالة نفسية سيئة، وأثناء خروج المصلين من المسجد شاهدوا جثته تتدلي من أعلي منزله، فقاموا علي الفور بإخطار قسم شرطة الصف، والذي بدوره قام بإخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتوفي قام بشنق نفسه أعلى منزله بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، وأن الأهالي أثناء خروجهم من صلاة الجمعة عثروا علي الجثة معلقة أعلى سطح المنزل.

تحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة.

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