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أخبار البلد

ضبط هواتف محمولة ب 800 ألف جنيه في مطار القاهرة.. صور

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:24 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، برئاسة أحمد العشرى مدير الجمرك محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة، تقدر قيمة المضبوطات بأكثر من 800 ألف جنيه.

اشتبه محمود سعيد رئيس قسم تفتيش الركاب، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طيران الخطوط الإماراتية القادمة من دبى، فى راكب صينى بدت عليه علامات القلق والإرتباك وبسؤاله عن وجود اي أشياء تستحق رسوم جمركية اجاب بالنفى.

وبالعرض على جمال سالم مدير الورديه قرر تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف مأمور الفحص فأفاد بوجود أجسام معتمة.

تقرر تكليف لجنة من طارق عبد الوهاب تحت إشراف فوزى العميرى مدير إداره الحركة لتفتيش حقائب الراكب، حيث تبين وجود 79 هاتف محمول ماركة آيفون 8 مخفاة بين طيات ملابسة، وتقدر قيمتها بأكثر من 800 ألف جنيه.

قرر محمد قناوى مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 44 لسنة 2018.

ضبط هواتف محمولة ب 800 ألف جنيه في مطار القاهرة.. صور
ضبط هواتف محمولة ب 800 ألف جنيه في مطار القاهرة.. صور
ضبط هواتف محمولة ب 800 ألف جنيه في مطار القاهرة.. صور
ضبط هواتف محمولة ب 800 ألف جنيه في مطار القاهرة.. صور
ضبط هواتف محمولة ب 800 ألف جنيه في مطار القاهرة.. صور
ضبط هواتف محمولة ب 800 ألف جنيه في مطار القاهرة.. صور
ضبط هواتف محمولة ب 800 ألف جنيه في مطار القاهرة.. صور
ضبط هواتف محمولة ب 800 ألف جنيه في مطار القاهرة.. صور

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