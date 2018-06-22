اختبارات الشمس لكرة القدم 26 يونيو

قرر الكابتن مدحت قنديل رئيس قطاع الناشئين بنادى الشمس فتح باب إختبارات كرة القدم بداية من مرحلة مواليد 2009 بدلا من قصرها على مواليد 2005 وحتى مرحلة مواليد 1999.



وتنطلق اختبارات نادى الشمس لناشئي كرة القدم فى الثامنة صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 يونيو الجارى فى الفترة الأولى والرابعة عصر نفس اليوم وعلى مدار يومين لجميع المراحل السنية.



وحدد رئيس قطاع الناشئين بالشمس مبلغ 20 جنيها فقط لاغير سعرا للإستمارة الخاصة بخوض الإختبارات على ان يخوض اللاعب مراحل متعددة للقبول ويحصل على فرصة كاملة فى التقييم سواء كان عضوا بالنادى او ليس عضوا به.



وستقام الإختبارات على ملعب الشهر العقارى بنادى الشمس على ان يتم الدخول من باب 3 وذلك تحت إشراف الكابتن أسامة صلاح والمهندس كريم مسعود عضوي المجلس.

