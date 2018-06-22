جوليان مور تهاجم ترامب

شاركت النجمة الأمريكية جوليان مور، صورة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها غلاف مجلة التايم الأمريكية، التي أثارت موجة غضب في الشارع الأمريكي ضد الرئيس دونالد ترامب، حيث ينتقد الغلاف قانون عزل الأطفال اللاجئين عن أسرهم.



ولم تعلق جوليان مور على صورة غلاف مجلة التايم، مكتفية فقط بدعم حملة الهجوم على ترامب، وانتقادها لقانون عزل الأطفال اللاجئين عن أسرهم.



واعتمد غلاف مجلة التايم الأخير، على طفلة لاجئة بطريقة غير شرعية، تجهش بالبكاء أمام ترامب بعد عزلها عن أسرتها، وكتبت عليها عنوان: "مرحبا بك في أمريكا".



يذكر أن حملة الهجوم على ترامب أسفرت على تراجعه عن موقفه، بعد أن وقع مرسومًا يقضي بإلغاء قانون عزل الأطفال اللاجئين عن أسرهم.