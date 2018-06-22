الخصم لـ 24 موظفا بتعليم أسوان تغيبوا عن العمل

قرر الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان خصم أجر يوم عطلات من 24 عاملًا بديوان مديرية التربية والتعليم بأسوان لتغيبهم عن العمل اليوم الجمعة .



و شكل الدكتور السيد الفيومى اليوم الجمعة لجنة من الشئون المالية والإدارية والتوجيه المالى والإدارى لضبط أداء العاملين بديوان بمديرية التربية والتعليم أيام العطلات .



وبفحص اللجنة لدفتر الحضور والإنصراف تبين أن إجمالى العاملين 87 فردًا وحضر منهم 63 فردًا بينما تغيب 24 فردًا ، وبرفع اللجنة تقريرها لوكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أعطى تعليماته بخصم أجر هذا اليوم(عطلات) من جميع المتغيبين.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان فى بيان صحفى أن هذه القوافل مستمرة فى عملها ولن تستثنى أحدًا لأن هدفها الأساسى عودة الإنضباط والإلتزام لجميع العاملين بالدواوين والمدارس ، كما أنها تقدم الشكر والتقدير لجميع الملتزمين والمنضبطين فهى كذلك تحاسب المقصرين.