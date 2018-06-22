التشكيل المتوقع لمنتخب تونس في مباراة بلجيكا بالمونديال

ينشر صدى البلد التشكيل المتوقع لمنتخب تونس فى مباراته أمام منتخب بلجيكا المقرر إقامتها غدا السبت فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب استاد اتكريت أرينا فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في نهائيات مونديال روسيا.



وجاء تشكيل نسور قرطاج أمام المنتخب البلجيكي على النحو التالى: فاروق بن مصطفى فى حراسة المرمى ورباعي خط الدفاع ديلان برون وياسين مرياح ويوهان بن علوان وعلي معلول وثلاثي خط الوسط إلياس السخيري وسيف الدين الخاوي والفرجاني ساسي وفى الهجوم أنيس البدري ووهبي الخزري وفخر الدين يوسف.



يذكر أن منتخب نسور قرطاج تحت قيادة مدربه الوطني نبيل معلول تلقى خسارة أمام نظيره منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى جمع بينهما فى إطار الجولة الأولى بنهائيات كأس العالم.