إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة بمطار أسوان

تمكن رجال تفتيش الركاب بمطار أسوان برئاسة أحمد جعفر مدير إدارة تفتيش الركاب من إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات .



وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركيه علي ركاب رحلة خطوط شركة ناس للطيران رقم 710 القادمة من جدة أشتبه أحمد إبراهيم مأمور التفتيش في أحد الركاب المصريين القادمين من أمريكا ترانزيت جدة أسوان .



وتم تشكيل لجنة من أحمد ابراهيم وأحمد النوبى مأمورى تفتيش الركاب ومحمد رزق رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش الراكب وأمتعته الشخصية حيث أنه بالتفتيش تبين وجود 22 هاتفًا محمولًا ماركة آيفون مخفاة داخل حقيبته بين طيات الملابس وتبلغ قيمة المضبوطات 200 ألف جنيه.



وقرر على طلبة مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى وحجز المضبوطات فى الواقعة .