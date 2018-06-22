بشار الأسد لترامب: الحوار معك مضيعة للوقت.. فيديو

من #مقابلة الرئيس #الأسد مع قناة #NTV الروسية.. تتابعونها كاملة على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد غد الأحد 7 مساء بتوقيت #دمشق.. pic.twitter.com/5UyQaBTTOW — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) June 22, 2018

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن فرص لقائه نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ستكون مضيعة للوقت، مشيرًا إلى أن الرؤساء الأمريكيين "رهائن" لمجموعات الضغط لديهم ووسائل الإعلام الرئيسية وشركات النفط والأسلحة الكبري.وقال الأسد، خلال لقاء مع قناة "إن.تي.في" الروسية، نشرته صفحة الرئاسة السورية على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "نعتقد أن النقاش أو التفاوض مع الخصم أو أي شخص آخر بالطبع هو أمر مثمر، لكن في هذه الحالة ومنذ مفاوضاتنا الأولى مع الولايات المتحدة عام 1974، لم نحقق أي شيء في الموضوع، المشكلة مع الرؤساء الأمريكيين أنهم رهائن لمجموعات الضغط لديهم ووسائل الإعلام الرئيسية وشركات النفط والأسلحة الكبري وبالتالي، يستطيعون أن يقولوا لك ما ترغبين في سماعه لكنهم سيفعلون العكس تمامًا، هذا هو الحال، وترامب مثال صارخ على ذلك، وبالتالي فإن التحدث مع الأمريكيين ومناقشتهم الآن دون سبب ودون تحقيق شيء، هو مجرد مضيعة للوقت".وتابع الرئيس السوري: "لا يسعدنا أن نتحدث إلى الأمريكيين لمجرد أنهم أمريكيون، نحن مستعدون للنقاش مع أي طرف يكون النقاش معه مثمرًا، ولا نعتقد أن السياسة الأمريكية ستكون مختلفة في المستقبل القريب، وبالتالي مرة أخرى، سيكون ذلك مضيعة للوقت الأن".