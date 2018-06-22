أرديليس: لاعبو الأرجنتين لم يحافظوا على مكانة الألبيسيليستي

انتقد اللاعب الدولي الأرجنتيني الأسبق أوسفالدو أرديليس - الذي رفع كأس العالم مع منتخب بلاده عام 1978 - منتخب بلاده عقب الهزيمة التي تعرض لها أمام كرواتيا بنتيجة (صفر-3)، الأمر الذي يضع الفريق اللاتيني على أعتاب بوابة الخروج من مونديال روسيا 2018.



ووجه اللاعب السابق انتقاداته بشكل مباشر لمدرب المنتخب خورخي سامباولي، وكتب عبر حسابه على (تويتر)، "في وجود أفضل لاعب في العالم لم يتمكن من تشكيل فريق قادر على المنافسة"، في إشارة لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي.



كما انتقد أرديليس، الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم واللاعبين، وقال: "3 مدربين في عام واحد (تاتا مارتينو وإدجاردو باوزا وسامباولي)"، مضيفا " اللاعبون يحترفون خارج الأرجنتين وهذا لا يعنى أنهم من النخبة، حيث إن الكثير منهم ليسوا أسياسيين في فرقهم".



وتابع: "خطة المدرب تقوم على تمرير الكرة لميسي وانتظار حدوث معجزة.. لكن ماذا لو فشلت الخطة الأولى، لا يوجد خطة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة".



واتهم أرديليس لاعبي المنتخب الأرجنتيني بأنهم لم يحافظوا على المكانة التي حققها "الألبيسليستي" على مدار السنوات برفع كأس العالم في 1978 و1986.