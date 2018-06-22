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اقتصاد

جمعية البترول تتوقع توقف اليابان عن شراء النفط الإيراني

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:32 م
النفط الإيراني
النفط الإيراني
رويترز
قال رئيس جمعية البترول اليابانية اليوم الجمعة إن شركات تكرير النفط المحلية قد تضطر إلى التوقف عن تحميل النفط الخام الإيراني اعتبارا من الأول من أكتوبر إذا لم تحصل الحكومة اليابانية على إعفاء من العقوبات الأمريكية يسمح باستمرار تلك الواردات.

وأضاف تاكاشي تسوكيوكا أن من المحتمل أن يضطر المشترون اليابانيون للنفط الإيراني إلى تقديم آخر طلبياتهم لشراء الخام من إيران في أغسطس آب للتحميل في سبتمبر أيلول إذا لم يتسن استمرار المدفوعات بعد مهلة المئة وثمانين يوما التي تنتهي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

ويرأس تسوكيوكا أيضا مجلس إدارة إديميتسو كوسان ثاني أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة أن السبب في هذا هو أن مدفوعات شحنات الخام للتحميل في أكتوبر تشرين الأول ستكون في نوفمبر.

وقال إن اليابان، التي سيتعين عليها أن تحصل على إعفاء من الولايات المتحدة بحلول الرابع من نوفمبر لمواصلة الواردات، ستدرس الإجراءات التي ستتخذها دول أخرى.

وأضاف قائلا "أعتقد أنه يجب الاهتمام بما ستتخذه بعض الدول مثل الصين والهند اللتين زادتا واردات (النفط الإيراني) أثناء العقوبات الأمريكية السابقة".

وأبلغ تسوكيوكا بعض الصحفيين بعد المؤتمر الصحفي أن صناعة تكرير النفط في اليابان تجهز نفسها لتوقف محتمل لواردات النفط الإيراني في حين أن أحدث العقوبات الأمريكية تثير أيضا مشاكل في الدفع الدولي.

وأضاف قائلا "في أعقاب العقوبات السابقة على إيران، أصبحت المؤسسات المالية متحفظة جدا وسط مخاوف من أنها قد لا تتمكن من العمل في الولايات المتحدة".

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