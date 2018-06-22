نتنياهو يدافع عن زوجته: لم نأكل الطعام وحدنا

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن زوجته سارة عقب تقديم لائحة اتهام ضدها.



وكتب نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا الأسبوع تحطم رقما قياسيا في التفاهة.. لأول مرة في التاريخ يحاكمون زوجة زعيم على وجبات طعام وطلبيات.. لم نأكل هذا الطعام وحدنا، شاركنا فيه عاملو المقر ورؤساء دول! هذا اتهام باطل".



وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد أعلنت عن توجيه تهمة الاحتيال وإساءة استخدام المال العام لزوجة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتواجه سارة نتنياهو تهما بإساءة استخدام 100 ألف دولار من المال العام على خدمات في الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء. وتتهمها السلطات أيضا بخيانة الأمانة.

