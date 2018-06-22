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اقتصاد

ترامب يهدد بـ رسوم 20% على سيارات الاتحاد الأوروبي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:38 م
ترامب
ترامب
رويترز
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على جميع واردات الولايات المتحدة من السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد شهر من إطلاق إدارته تحقيقا فيما إذا كانت واردات السيارات تشكل تهديدا للأمن القومي.

وكتب ترامب على تويتر اليوم الجمعة "إذا لم يتم تفكيك وإزالة تلك الرسوم والحواجز قريبا فإننا سنفرض رسوما 20 بالمئة على جميع سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة. فليصنعوها هنا!".

وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس أمس الخميس إن الوزارة تستهدف الانتهاء من تحقيقها فيما إذا كانت واردات السيارات ومكوناتها تهدد الأمن القومي بنهاية يوليو تموز أو أغسطس آب.

وتفرض الولايات المتحدة حاليا رسوما جمركية بنسبة 2.5 بالمئة على سيارات الركاب المستوردة من الاتحاد الأوروبي ورسوما قدرها 25 بالمئة على الشاحنات الصغيرة المكشوفة المستوردة. ويفرض الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 10 بالمئة على السيارات المستوردة من أمريكا.

وفي 2017 ذهبت حوالي 15 بالمئة من مبيعات مرسيدس-بنز وبي.إم.دبليو و5 بالمئة من مبيعات فولكسفاجن و12 بالمئة من مبيعات أودي إلى الولايات المتحدة.

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