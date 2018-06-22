طلاب بجامعة المستقبل يشاركون في فعاليات ختام مشروعات سيدا

شارك طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل أمس، بالحفل الختامي لفعاليات مشروعات "سيدا" الذي نظمه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع هيئة "بلان انترناشونال إيجيبت" المنبثقة من هيئة "بلان انترناشونال" الدولية، بالتعاون مع سفارة السويد في مصر، تحت شعار، "معًا من أجل تغيير إيجابي في حياة الأطفال والشباب.



وقال سامح يسري، طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، إن المؤتمر كان منظمًا، وحظيَ بتواجد عدد كبير من الشخصيات العامة، مؤكدًا أن الخبرات التي اكتسبها من المؤتمر أثرت بشكل إيجابي في طريقة تناوله للقضايا السياسية والاجتماعية ورؤيته للمستقبل.



من جانبها، قالت هنا هشام الشناوي، طالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، إن المؤتمر منحها فرصة للقاء العديد من المسؤولين والشخصيات السياسية البارزة، مؤكدة أنها تفاجئت أن مصر قادرة على تنظيم فعاليات بهذا الزخم وطرح الحلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي تواجه مصر من فترة طويلة.



من جهته، قال أيمن طارق سعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، إن المؤتمر كان منظمًا للغاية وواجهة مشرفة للعمل المدني في مصر، مؤكدًا أن عروض الأطفال التي قٌدمت خلال المؤتمر كانت رائعة، مضيفًا أن المؤتمر ناقش الكثير من التفاصيل الهامة وأهمها مناقشة قانون المعاقين.



وقالت ابتهال السيد متولي، طالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، إن المؤتمر كان رائعًا وغاية في التنظيم، مؤكدة أن المؤتمر أكسبها العديد من الخبرات بشأن آليات المشاركة المجتمعية وطرق التوعية بالعديد من القضايا الاجتماعية في مصر وبخاصة قضية الزواج المبكر.



وناقش المؤتمر العديد من القضايا الاجتماعية بمصر بالتزامن مع الاحتفال بختام مشروعات سيدا 2015-2018 تحت شعار، معًا من أجل تغير إيجابي في حياة الأطفال والشباب".