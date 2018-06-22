6.1 مليار جنيه قيمة تداول البورصة في 3 جلسات

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 2.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 576 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 600 مليون ورقة منفذة على 85 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 5.4 مليون ورقة منفذة على 685 عملية خلال الأسبوع.



هذا وقد استحوذت الأسهم على 90.7 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.3 % خلال الأسبوع.



واقتصر الأسبوع الماضي على 3 جلسات تداول للبورصة بسبب عطلة عيد الفطر المبارك التي تضمنت أيام الأحد والأثنين واستأنفت البورصة تعاملاتها الثلاثاء الماضي.