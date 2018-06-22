الهلالي: أعياد أشقائنا المسيحيين تتعلق بالأحداث التاريخية.. فيديو

قال الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنه من الممكن أن نتعامل مع بعض الإسرائيليات، من مبدأ ترقيق قلب الإنسان رغم بعدها عن الواقع".



وأضاف "الهلالي" خلال برنامج " وإن أفتوك" على فضائية " اون" أننا كمسلمين في كتب العقيدة هناك رأيين حول موت المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، رأي يقول: " وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم"، ورأى آخر يقول أنه رفع إلى السماء قبل أن يموت وفي القرآن سيدنا عيسى يقول" فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ"".



وأشار إلى أن أعياد أشقائنا المسيحيين تتعلق بالأحداث التاريخية لسيدنا المسيح في حياته وفي موته.

