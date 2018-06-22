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ديني

داعية ينصح الفتاه عند طلب الزواج بها.. فيديو

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:02 م
صدى البلد
محمود ضاحي
وجه الداعية الإسلامي الدكتور محمد وهدان نصيحة لكل فتاة، طرق شاب باب منزلها طالبا الزواج بها أن تقوم بشيئين مهمين.

وقال "وهدان" خلال لقائه على فضائية "الناس" :" الفتاه عليها الاستخارة والاستشارة ، موضحا أنه عندما يكون هناك أكثر من عريس متقدم، تصلي الفتاة صلاة الاستخارة ركعتين ثم تدعو وتقول " اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ , وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ (هنا تسمي حاجتك ) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ . وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ ) وَفِي رواية ( ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ).

وأضاف أن الاستشارة مهمة لمن هم أكثر خبرة، وعليها أن تستشير أبيها وأمها والرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لا خاب من استشار.

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