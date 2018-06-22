عبد الفتاح إبراهيم: لن أساهم في انقسام اتحاد العمال

قال، عبد الفتاح إبراهيم حسين، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إنه لن يترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد العام لعمال مصر، مضيفا أن الانتخابات دائما تأتي بانقسامات وتخلق نزاعات ومشاكل كثيرة بين الأعضاء، وأنه لم يساهم في فعل أي منها بطبيعة تاريخه العمالي.



وأكد، إبراهيم، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه تم تشكيل مجموعة من 10 حكماء من أعضاء الاتحاد مرشحين أو غير مرشحين بالانتخابات، ليتم التوافق على عضو مضيفا أن بهذه الطريقة نكثف الجهود بالوقوف خلف رجل واحد.



واستنكر، رئيس النقابة العامة، أن الـ27 عضو المخول له الترشح لرئاسة الاتحاد لم يتوصلوا الى اتفاق فيما بينهم، بخصوص اختيار مرشح مشيرا الى ان التوافق يتم في صورة ديمقراطية لانهم المعنيين بالتصويت في الانتخابات.



وذكر، إبراهيم، أن جميع القيادات أصرت علي أن تجري انتخابات لرئاسة الاتحاد، ورفضوا التوافق فيما بينهم، مضيفا أن بداية الانتخابات العمالية كانت محاولة الي لم الشمل، ولتذهب الديمقراطية الي الجحيم في سبيل عدم الانقسام.



وأوضح، رئيس النقابة العامة أنه في الماضي كان يتم الجلوس على الطاولة ونأتي برئيس الاتحاد من خلال اختيار الأعضاء أحد القيادات بالتوافق فيما بينهم، مضيفا أن الوضع يختلف حاليا لأن القانون يلزم الجميع بنصاب الجمعية العمومية.



وحددت وزارة القوى العاملة يوم 27 يونيو الجاري موعدا لعقد الانتخابات رئاسة الاتحاد الخاصه بالمرحلة الثالثة لانتخابات العمال.