ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عبد الفتاح إبراهيم: لن أساهم في انقسام اتحاد العمال

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:54 م
صدى البلد
محمد غالي
قال، عبد الفتاح إبراهيم حسين، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إنه لن يترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد العام لعمال مصر، مضيفا أن الانتخابات دائما تأتي بانقسامات وتخلق نزاعات ومشاكل كثيرة بين الأعضاء، وأنه لم يساهم في فعل أي منها بطبيعة تاريخه العمالي.

وأكد، إبراهيم، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه تم تشكيل مجموعة من 10 حكماء من أعضاء الاتحاد مرشحين أو غير مرشحين بالانتخابات، ليتم التوافق على عضو مضيفا أن بهذه الطريقة نكثف الجهود بالوقوف خلف رجل واحد.

واستنكر، رئيس النقابة العامة، أن الـ27 عضو المخول له الترشح لرئاسة الاتحاد لم يتوصلوا الى اتفاق فيما بينهم، بخصوص اختيار مرشح مشيرا الى ان التوافق يتم في صورة ديمقراطية لانهم المعنيين بالتصويت في الانتخابات.

وذكر، إبراهيم، أن جميع القيادات أصرت علي أن تجري انتخابات لرئاسة الاتحاد، ورفضوا التوافق فيما بينهم، مضيفا أن بداية الانتخابات العمالية كانت محاولة الي لم الشمل، ولتذهب الديمقراطية الي الجحيم في سبيل عدم الانقسام.

وأوضح، رئيس النقابة العامة أنه في الماضي كان يتم الجلوس على الطاولة ونأتي برئيس الاتحاد من خلال اختيار الأعضاء أحد القيادات بالتوافق فيما بينهم، مضيفا أن الوضع يختلف حاليا لأن القانون يلزم الجميع بنصاب الجمعية العمومية.

وحددت وزارة القوى العاملة يوم 27 يونيو الجاري موعدا لعقد الانتخابات رئاسة الاتحاد الخاصه بالمرحلة الثالثة لانتخابات العمال.

ترشيحاتنا

إطلالة أنثوية لـ بوسي في حفل جديد.. صور

السعودية تقتل حلم قطر في استضافة كأس العالم 2022

الزمالك يتلقى عرضا خياليا لبيع كاسونجو

بث مباشر البرازيل وكوستاريكا | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار | رابط الاسطورة الان

الهلالي: هناك رأيان في القرآن حول موت سيدنا عيسى.. فيديو

ضبط سيدة نصبت على مواطن فى ١٢٠ ألف جنيه بزعم توظيفه بالحكومة

الداخلية: ضبط عصابة سرقة إطارات السيارات بطنطا

ميدو: الضرب تحت الحزام بدأ في الإعلام الأرجنتيني

السيسى يفتتح أكبر مزرعتين للإنتاج الحيواني بالبحيرة قريبا

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

10 ملايين فى الموسم وراء اقتراب رحيل حامد والشناوى عن الزمالك

إسرائيل تقاطع مجلس حقوق الإنسان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

إطلالة أنثوية لـ بوسي في حفل جديد.. صور

ننشر أسعار السيارات المستعملة بسوق مدينة نصر.. فيديو وصور

فيديو

مكرم محمد أحمد: الصحفيون قادرون على خدمة المهنة
نيجيريا ضد آيسلندا .. ملخص تفوق النسور على الوافد الجديد للمونديال
الأعلى لتنظيم الإعلام: علاقة الصحافة بالسلطة متقلبة
أسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011
مكرم محمد أحمد: الصحافة الورقية تحدد مصير المهنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟