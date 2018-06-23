حصاد قنا فى أسبوع.. غرق 3 أشخاص خلال احتفالات العيد.. وطالبة من أبوتشت تنشر أجزاء من امتحان الفيزياء على فيسبوك.. والمحافظ يعتمد تعريفة الركوب الجديدة ويتابع تطبيقها.. صور

غرق 3 أشخاص في نهر النيل خلال احتفالات عيد الفطر

محافظ قنا يعتمد تعريفة سيارات الأجرة يتابع تطبيقها بالمواقف

طالبة تنشر أجزاء من امتحان الفيزياء بعد تصويره بالموبايل

جنوب الوادي تفوز بجائزتين ضمن جوائز الدولة التشجيعية



أحداث عادية شهدتها محافظة قنا على مدار الأسبوع المنقضى، كان من أبرزها غرق 3 أشخاص فى نهر النيل خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، و تسريب طالبة من قنا لامتحان مادة الفيزياء عبر الهاتف المحمول، وفوز جامعة جنوب الوادى بجائزتين ضمن جوائز الدولة التشجيعية، فيما واصل محافظ قنا جولاته الدورية بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجديدة، كما اعتمد خلال الأسبوع التعريفة الجديدة للمواصلات وسط متابعة يومية لمدى التزام السائقين بالأسعار الجديدة.



بداية الأسبوع كانت مع حادث مأساوي راح ضحيته 3 أشخاص، حيث لقوا مصرعهم غرقًا فى نهر النيل خلال مشاركتهم فى احتفالات عيد الفطر المبارك فى منطقة الجبيل بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، من انتشال جثثهم على فترات متفرقة.



كما شهدت قنا حادثا آخر راح ضحيته 3 عمال بقرية فاو التابعة لمركز دشنا، حيث انهار عليهم بئر مياه أثناء قيامهم بأعمال الحفر، و تمكنت الجهود الشعبية مع أجهزة الأمن من جثث الضحايا ونقلهم لمشرحة مستشفى دشنا المركزى، و تم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.



وبعد قرار رفع أسعار الوقود، اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي داخل مدينة قنا، تعريفة التنقل بين مدينة قنا وقري ومراكز المحافظة وفقا للكشوف المرفقة، كما اعتمد سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية، و ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والمعنية.



أوضح الهجان، بأنه تم تعديل التعريفة من مدينة قنا إلي مراكز المحافظة لتصبح 12 جنيه إلي مدينة أبوتشت و 10 جنيه إلي مدينة فرشوط ، و 9 جنيه إلي مدينة نجع حمادي، ، و 5 جنيه إلي مدينة دشنا و 4 جنيه و 75 قرش إلي مدينة الوقف، و 4 جنيه إلي مدينة قفط ، و 5 جنيه و25 قرش إلي مدينة قوص ، و5 جنيه إلي مدينة نقادة.



وأشار الهجان، إلى أنه تم تعديل التعريفة المقررة لسيارات السرفيس داخل مدينة قنا لتصبح جنيه و نصف ، بينما أصبحت تعريفة سيارات التاكسي خمسة جنيهات ونصف رسوم فتح العداد و 2 جنيه لكل كيلومتر.



وأوضح محافظ قنا، بأنه تم تعديل سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية لتصبح 50 جنيها داخل المستودع و بمبلغ 53 جنيها حال توصيلها للمنازل، بينما سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري أصبح 100 جنيه داخل المستودع و بمبلغ 110 جنيهات حال توصيلها للمحال.



وأصدر الهجان، تعليماته لرجال شرطة المرور بشن حملات مرورية علي جميع ميادين ومواقف المحافظة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة وعدم السماح باستغلال المواطن من قبل السائقين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.



وأجرى اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا واللواء أدهم الفاتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جولة تفقدية لمجمع مواقف مدينة قنا ونجع حمادي وفرشوط وأبو تشت، للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، رافقهم خلالها عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.



وخلال الجولة ألتقى المحافظ، بعدد من السائقين والركاب، مؤكدًا علي أنه لا تهاون مع أي سائق يخالف التسعيرة المقررة موجها مسئولي إدارة المرور بالمحافظة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري على كافة مواقف مدن المحافظة لرصد أي مخالفات أو شكاوي تتعلق بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة، مشددًا على ضرورة إلزام السائقين بوضع ملصقات بقيمة التعريفة وخط السير، مشيرًا إلى أنه تم وضع قائمة بالتعريفة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن.



واستمرارًا لجولاته الميدانية، أجرى محافظ قنا، جولة ميدانية بمدينة قنا لمتابعة أعمال الرصف التى تجرى بشارع الرياح وأعمال النظافة والتجميل بمنطقة المساكن، رافقه خلالها اللواء جمال مسعود- رئيس مجلس مدينة قنا والمهندس محمد عبد النظير مدير مديرية الطرق والنقل وعدد من القيادات التنفيذية.



استهل الهجان، جولته بمتابعة الموقف التنفيذي بشارع الرياح الذي يشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة وإعادة رصف بطول 700 متر وبتكلفة مالية تصل إلى 3 ملايين و 500 ألف جنيه في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2017/ 2018.



وأصدر الهجان، تعليمات للمسئولين بضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف وذلك في إطار اهتمام محافظة قنا برفع كفاءة البنية التحتية وعمل شبكة طرق داخلية وإقليمية متميزة تحقق أعلى معدلات السلامة والآمان.



وفى واقعة غريبة على محافظة قنا، تمكنت طالبة ثانوية عامة بلجنة مدرسة أبوتشت، من نشر أجزاء من امتحان مادة الفيزياء، على مواقع الغش، بعد تصويره بالتليفون المحمول وإرساله، وتلقت غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، إخطارًا بقيام طالبة بلجنة مدرسة أبو تشت الثانوية، بتصوير أجزاء من امتحان مادة التاريخ وإرسالها عبر الهاتف المحمول، فتم سحب الهاتف وورقة الامتحان من الطالبة، و بدء التحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال الواقعة.



وفى جامعة جنوب الوادى، أجرى الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لأعمال امتحانات دبلوم الدراسات العليا بكلية التربية بقنا،.رافقه خلالها الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحيم سلامة عميد كلية التربية، و الدكتور حسين عبد الباسط وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث.



واطمأن رئيس الجامعة، على سير الامتحانات وتوفير وسائل الراحة للطلاب من مراوح ومبردات مياه نظرًا لشدة حرارة الجو، مشددًا على ضرورة تواجد أساتذة المواد التي يؤدى فيها الطلاب الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب خلال اللجنة.



وأشار الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة، إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية حوالى 4033 طالبا وطالبة في دبلوم نظام العام الواحد ونظام الخاصة ونظام العامين والدبلومة المهنية موزعين على 84 لجنة، مشيرًا إلى أن كليات الحقوق والآداب تجرى فيها امتحانات الدراسات العليا يوم 23 يونيه الجاري وكلية التربية الرياضية 30 يونيو الجاري، بينما كلية الهندسة يوم 24 يونيو الجاري وبدأت اليوم امتحان الدراسات العليا بكلية التجارة.



كما أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فوز جامعة جنوب الوادي، بجائزتين ضمن جوائز الدولة التشجيعية لهذا العام.



وقال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجائزتين كانتا من نصيب الدكتور عبد الرحيم محمود على عبد الله المدرس بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي بقنا بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية جائزة العلوم الرياضية، والدكتور صديق خيامي حماد جاد الكريم المدرس بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي في مجال العلوم الزراعية.