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أخبار البلد

الكاثوليكية: إصدار كتاب يرصد علاقة العالم المسيحي بالإسلامي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:00 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مايكل حنا
أعلن الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، عن صدور كتاب جديد بروما بعنوان "نحن أخوة" للكاتب "جانكارلو ماتزوكا" و"إسطفانو جبروتي"، صادر عن دار نشر "موندوتوري للنشر"، تم تقديم الكتاب بتاريخ ١١ يونيو الجاري.

وأوضح في بيان له أن الكتاب يوجد في بدايته رسالة من قداسة البابا فرنسيس باب الفاتيكان، يعبر فيها عن امتنانه لهما لاختيارهم هذا الموضوع، مؤكدا، - "البابا"-، مسئولية كل فرد تجاه هذا الحوار، كما اشتمل نهاية الكتاب، حوار لنيافة الكاردينال "جان لويس توران"، رئيس المجلس الحبري للحوار الديني.

ويحتوي الكتاب يحتوي على أربعين فصل، يشمل تاريخ الحوار على مدار ألف وخمسمائة عام بين أوقات النجاح والتحديات التي مر بها، كما يؤكد الكتاب على المبدأ الذي كرره قداسة البابا في أكثر من كلمة ورسالة "لا حرب باسم الدين بعد الآن.

الجدير بالذكر أن الكتاب متوافر حاليا باللغة الإيطالية بمكتبات روما.

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