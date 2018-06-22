برلماني: لم يتحدد موعد عرض برنامج الحكومة حتى الآن

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لم يتم تحديد موعد عرض برنامج الحكومة على البرلمان حتى الآن، مؤكدا أن موعد عرض برنامج الحكومة سيكون بعد انتهاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة من حركة المحافظين.



وأضاف حسب الله، في مداخلة هاتفية مع الدكتورة ياسمين سعيد، مقدمة برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن رئيس الحكومة مازال منشغلا بتشكيل الحكومة الجديد، وحركة المحافظين.



وأوضح أن الموعد الأقرب لعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، هو 30 يونيو، مشيرا إلى أن المجلس سيقرر منح الثقة للحكومة، أو عدم منح الثقة وذلك وفقا لبرنامج الحكومة المقدم.