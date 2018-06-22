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أخبار العالم

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن صفقة القرن

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:05 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن خطة صفقة القرن التي أعدتها الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن الخطة الأمريكية ستتضمن طلب التخلي عن السيادة الإسرائيلية على أربعة أحياء بمدينة القدس تقع خلف الخط الأخضر، إلى جانب إقامة قنصلية شرقي القدس.

وبحسب الصحيفة، فإن إقامة القنصلية شرقي القدس يأتي تعويضا عن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، مشيرة إلى أن القنصلية إذا ما أقيمت شرقي القدس بالفعل، ستمنح خدمات للمواطنين الفلسطينيين المحليين.

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