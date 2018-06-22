لبنان: حملة وطنية للتوعية من المخدرات وآثارها على المجتمع



وجاء القرار في إطار الحملة الوطنية التي تقوم وزارة الصحة اللبنانية بالتحضير لها، للتوعية من المخدرات وآثارها السلبية على الشباب والمجتمع وما تمثله من خطورة على المجتمع اللبناني.



وتتضمن الحملة رسائل تشجيعية للشباب والأهل للإطلاع على مخاطر المخدرات وأسباب وأعراض التعاطي، وذلك لتفادي الوقوع في هذه الآفة التي تدمر الشباب والمجتمع اللبناني، كما تهدف لتشجيع متعاطي المخدرات على طلب المساعدة للتخلص من هذا المرض، وتوجيه رسائل للمجتمع لتقبل اندماج متعاطي المخدرات بعد تلقيه العلاج اللازم وشفائه التام.



أصدر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تعميما إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، طلب فيه رفع (علم أبيض) يعلق تحت العلم اللبناني، يحمل عبارة "لبنان بلا مخدرات وبلا إدمان" وذلك اعتبارا من الثلاثاء المقبل (الذي يوافق اليوم العالمي للتوعية عن المخدرات) وحتى 30 يونيو الجاري.