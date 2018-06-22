نائب بالوادي الجديد يطالب المحافظ ببناء زوائد العمارات

إلتقى داوود سليمان نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأهالي المحافظة.



وقال "سليمان"، في بيان له اليوم، إنه تقدم بمقترح بإعداد دراسة لبناء زوائد بعض العمارات السكنية المشتراه من الدولة لقيام وزارة الإسكان بإنشاء تلك المباني للراغبين من قبل أبناء المحافظة لتوسيع وحداتهم السكنية ،على أن يدفع كل ساكن ثمن بناء الزيادة على وحدته السكنية، ومن لا يمتلك ثمن البناء تقوم الدولة ببناء الزيادة له على أن يستأجر منها، مؤكدا أن المحافظ قرر تحويل المقترح إلى مديرية الإسكان لدراسة الأمر.



وخلال اللقاء طالب نائب المصريين الأحرار، بتوصيل الكهرباء لبعض الأراضي الزراعية حتى يتمكن الأهالي من تركيب مواتير الكهرباء على الآبار لري الأراضي الزراعية.



كما ناقش داوود سليمان كيفية إعادة النظر في سعر أراضي الشباب بالوادي الجديد ، بالإضافة إلى بعض الطلبات الخاصة بالمواطنين بالدائرة.