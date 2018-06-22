الحريري يجتمع مع ميركل ويدعو إلى عودة اللاجئين السوريين لبلادهم

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الجمعة إن "الحل الدائم والوحيد" للنازحين السوريين يتمثل في عودتهم إلى سوريا "بشكل آمن وسليم".



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



وقال الحريري "كررت للسيدة المستشارة موقف الحكومة اللبنانية بأن الحل الدائم والوحيد للنازحين السوريين هو في عودتهم إلى سوريا بشكل آمن وسليم".



وشارك الحريري وميركل قبل المؤتمر في اجتماع ألماني لبناني حول القضايا الاقتصادية في مقر الحكومة اللبنانية بوسط بيروت.



وأضاف الحريري أنه أوضح خلال الاجتماع الفرص المتاحة للاستثمار الألماني في لبنان.



وتقوم ميركل بزيارة إلى لبنان تستغرق يومين.