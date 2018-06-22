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أخبار العالم

الحريري يشير إلى قرب تشكيل حكومة جديدة في لبنان

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:13 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري
رويترز
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري اليوم الجمعة إنه يوشك على تشكيل حكومة جديدة وسيعقد المزيد من المحادثات مع الأحزاب الرئيسية في البلاد.

وقال المانحون الأجانب إن لبنان، الذي أجرى انتخابات برلمانية في مايو ، يحتاج لتشكيل حكومة سريعا للحفاظ على الثقة وبدء العمل على الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد المتداعي.

وحذر وزير المالية علي حسن خليل هذا الأسبوع من أن لبنان لا يحقق إنجازات سريعة بما يكفي فيما يتعلق بتشكيل مجلس الوزراء الجديد وقال إنه لم ير تقدما جادا في الأمر.

وقال الحريري بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون "صرنا كتير قريبين على المعادلة الأخيرة، بقى شوية مشاورات هو موضوع كل فريق سياسي شو الحجم إللي بده ياخده، فإن شاء الله واصلين" لكنه لم يحدد إطارا زمنيا للخطوة.

وعقد الحريري اجتماعات مع نواب بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية فيما ظهرت بعض الخلافات بشأن الحقائب الوزارية ، ومن المتوقع أن تشمل الحكومة الجديدة مثل سابقتها ممثلين عن كل الطوائف اللبنانية بموجب نظام المحاصصة السياسية.

وتدير حكومة تسيير أعمال شؤون البلاد منذ انتخابات مايو، وحققت جماعة حزب الله وحلفاؤها السياسيون أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات.

وقال الحريري في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور بلاده إن لبنان ملتزم بتطبيق الإصلاحات المطلوبة.

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