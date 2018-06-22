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أخبار العالم

قيادي عراقي: ما يحدث في البرلمان يعد أداة لأجندات خارجية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:12 م
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
أ ش أ
أكد رئيس حزب الجماهير الوطنية العراقي أحمد الجبوري ، أن ما يحدث في البرلمان العراقي يعد أداة لاجندات خارجية بهدف المزيد من القتل والفوضى.

ووجه الجبوري في بيان، أوردته قناة "السومرية" نيوز اليوم الجمعة، نصيحة لزعماء العراق بوجود مخطط خارجي لادخال البلاد في فراغ دستوري.

وأضاف الجبوري، أن "مانراه الآن في البرلمان هو أداة لهذه الأجندات الخارجية والإقليمية لمزيد من القتل والفوضى".

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد أكد ، أن الهدف من جلسة مجلس النواب التي عقدها اليوم الجمعة بأنها لـ"تمديد عمر" السلطة التشريعية، فيما أعلنت المحكمة الاتحادية، امس الخميس، تأييدها للتعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في جلسته الاستثنائية، ورفضت إلغاء أصوات عراقيي المهجر والنازحين، واعتبرت إجراء العد والفرز اليدوي لايتعارض مع الدستور.

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