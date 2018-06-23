البحيرة فى أسبوع ..غضب مفتى الجمهورية من باحث أزهرى لاعتماده على مراجع للمتطرف سيد قطب .. وفد سياحي ايطالى يفتتح رحلة مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون .. صور

استقبال اول باكورة لرحلة مسار العائلة المقدسة

الدفع بــ 35 اتوبيس نقل داخل لحل أزمة توابع ارتفاع تعريفة الركوب

ضبط من 30 محطة وقود ومستودعات غاز لامتناعها على بيع المحروقات للمواطنين

وإحباط محاولة تهريب أكثر من 250 ألف لتر مواد بترولية للسوق السوداء



شهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية العديد من الأحداث على المستوى المحلى والمثيرة للجدل والتى أدت الى إستياء شديد و غضب عارم بالشارع البحراوى وبربوع مصر كان من أهم هذه الأحداث إكتشاف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية قيام باحث أزهرى بكلية الشرعية والقانون بدمنهور بالاعتماد على مراجع للمتطرف" السيد قطب" المؤسس الحقيقى لفكر الإرهاب فى الابحاث الخاصه به للنيل على درجة العالمية فى الفقه.



وأعرب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية عن إستياؤه وغضبه الشديد أمس الخميس اثر قيام الشيخ " رضا على الفلاح " الباحث الأزهر بالاعتماد على مراجع الكتاب المتطرفين فى دراسته العلمية لنيل درجة العالمية فى الفقه تحت عنوان "أحكام العمليات التفجيرية فى غير ميادين القتال وتطبيقاتها المعاصرة" بكلية الشريعة والقانون بمدينة دمنهور.



وأكد مفتى الجمهورية بأن هذا يهدم الرؤية الصحيحة للدين الإسلامى ويكرس للتطرف الفكرى الذى يعانى منه المجتمع بأسره معتبرا الاعتماد على هذه المراجع "مصيبة كبرى" لا تليق بعلماء الأزهر الشريف معترضاعلى تضمين باحث الدكتوراه لمراجع خاصة بالكاتب سيد قطب أحد مؤسسى جماعة الإخوان الإرهابية خلال دراسته، مؤكدا بأن سيد قطب هو المؤسس الحقيقى لفقه الإرهاب المعتمد على تكفير المجتمع وهو الذى نظر لسياسة الاغتيالات وتدمير مؤسسات الدولة للخروج بالمجتمع من جاهليته على حد زعمه المتطرف.



ووجه "علام" بضرورة توحد كافة فئات المجتمع وراء القوات المسلحة والشرطة لمواجهة الإرهاب الذى يريد تدمير وإسقاط الدولة المصرية، مضيفًا أن الحرب على الإرهاب هى حرب مقدسة لا تقل عن حرب أكتوبر المجيدة، لأنها قامت نصرة للوطن وحمايته وبالتالى هى نصرة للدين الإسلامى.



وعلى صعيد آخر وفى مجال السياحة الدينية بوادى النطرون استقبلت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة يوم الاربعاء الماضى باكورة الأفواج السياحية الأجنبية القادمة لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادى النطرون وبينها فوجا إيطاليا يضم عدد 50 سائحا يستهدفون زيارة مسار رحلة العائلة المقدسة والأماكن الدينية والأديرة بوادى النطرون



وشهدت منطقة الاديرة بوادى النطرون عمليات تطوير وإحلال وصيانة باعتمادات تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية وتوصيل كافة المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء لمسار رحلة العائلة المقدسة والتي تضم 3 نقاط تشرفت بتلك الرحلة المقدسة بالأديرة التاريخية بوادي النطرون و ذاك بالتنسيق بين المحافظة ووزارة السياحة وجميع الجهات المعنية لتقديم كافة سبل الراحة والجذب للسائحين لما له من مردود اقتصادى وتنموى وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.



وفى أول يوم بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بالبحيرة يوم الثلاثاء حملاتها لازالة الاشغالات الثابتة والمتحركة للقضاء على الاسواق العشواءية برئاسة المحاسب ابراهيم صالح رئيس مجلس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق.



اسفرت الحملة التى قادها احمد شحاته نائب رئيس مجلس المدينة ومحمد المفعوص رئيس قسم الاشغالات عن رفع وازالة 102 حاله ثابته 213 متحركه وتمشيط الشوارع باللوادر و معدات وعربات النظافة لازالة كافة الاشغالات المتبقية من شهر رمضان لتسهيل حركه المرور للمواطنين والسيارات حيث شملت الحملة غرب وشرق مدينه ايتاى البارود وشوارع " الجمهوريه ، رمسيس، ميدان المحكمه،محيط الكوبري ملاحي والشوارع الفرعية.



كما اعتمدت "عبده" اعتماد المخطط التفصيلى لقرية سنهور الأم وقرية منية عطية التابعة لقرية دسونس ام دينار وقرية دسونس الام وقرية قراقص التابعة لقرية شرنوب بمركز دمنهور.



وفى إطار إتخاذ كافة التدابير الإحترازية عقب صدور لائحة راتفاع اسعار المحروقات وتعريفة الأجرة الجديدة أكدت المهندسة نادية عبده المكلفة بتسيير أعمال محافظة البحيرة على تدبير 35 اتوبيس نقل داخليا بالمواقف العمومية لحل ازمة المواصلات ولنقل طلبة الثانوية العامة إلى اللجان وفقا لخطوط سير محددة أثناء فترة الامتحانات ولمواجهة أي أثار قد تحدث من جانب سائقى سيارات الأجرة.



واشارت الى تشكيل فريق عمل من الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ومباحث المرور لمتابعة الالتزام بتعريفة الاجرة الجديدة بالمواقف علي مدار24 ساعة والتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بتعديل التعريفة وعدم استغلال السائقين للمواطنين والزامهم بوضع استيكر للتعريفة الجديدة للأسعار على سياراتهم وكذا وضع لوحات إعلانية بتعريفة الركوب داخل مجمعات المواقف حيث تم اعلان تعريفة النقل على الموقع الإلكتروني للمحافظة والتنويه عنها بوسائل الاعلام المختلفة.



وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة عدة حملات مكبرة على مدار ال24 ساعة للرقابة على الأسواق وعمليات بيع المواد البترولية المدعمة بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي وبمشاركة إدارة التجارة الداخلية برئاسة المهندس احمد ضيف الله وجميع مديروا الادارات التموينية بدائرة المحافظة وذلك منذ بدائة ارتفاع اسعار المحروقات وحتى تاريخه.



أسفرت الحملات عن إحباط محاولة تهريب أكثر من من 250 ألف لتر مواد بترولية للبيع بالسوق السوداء لتحقيق ارباح غير مشروعة بالاضافة الى ضبط مايقرب من 30 محطة وقود ومستودعات غاز مخالفة وبدون ترخيص ولقيام اصحابها بالامتناع عن البيع وعدم الاعلان عن الأسعار لخلق أزمة فى تواجد المحروقات كما تمكنت احدى الحملات التموينية بقرية قليشان بمركز ايتاى البارود من ضبط احب محطة وقود لقيام بالتصرف بالبيع فى 30 الف لتر سولار بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

