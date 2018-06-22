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حوادث

ضبط ميكروباص تعدى قائده على عامل كارتة بكفر الشيخ

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:56 م
ضبط سيارة ميكروباص
ضبط سيارة ميكروباص تعدى قائدها على عامل كارتة بكفر الشيخ
محمود زيدان
تمكنت مباحث المرور بكفر الشيخ برئاسة المقدم صلاح الذكير من ضبط السيارة رقم ل ف ب ٨٤٦٩ ( ميكروباص أجرة ) والتي تعمل علي خط سير ( الحامول / الزعفران)؛ لقيامه بطلب أجرة أزيد من الأجرة المقررة والتعدي على عامل الكارتة.

وكان اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن قد تلقى إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بضبط ر.ف.ا ، ويقيم الكفر الشرقي ، الحامول، سائق السيارة ل ف ب 8469 ميكروباص أجرة، وذلك لقيامه بطلب أجرة من الركاب أكثر من التعريفة المقررة، وقام بالتعدي علي "ي.إ.ا" ٥١ سنة، عامل كارتة بموقف سيارات الأجرة بالضرب " دون حدوث ثمة إصابات"، وهروبه وترك السيارة.

وكان العقيد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول وضباط المركز والمباحث، قد انتقلوا إلى موقف السيارات فور وقوعهم بهذه الواقعة، حيث تبين بالفحص وسؤال عامل الكارتة المجنى عليه، أورى بذات المضمون واتهم قائد السيارة بالتعدي عليه بالضرب أثناء تأدية عمله حال قيامه بإرشاد الركاب بالتعريفة الجديدة.

تحرّر عن ذلك الواقعة المحضر رقم ٢٥٢٨٦ لسنة ٢٠١٨ جنح مركز الحامول ، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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