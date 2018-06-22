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أخبار البلد

الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الثلاثة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:00 م
ميشال عون
ميشال عون
مايكل حنا
استقبل رئيس لبنان العماد ميشال عون، مساء اليوم، رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة، وذلك بقصر "بعبدا"، وهم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك السريان والكاثوليكوس آرام الأول لبيت كيليكيا الكبير بلبنان.

وكان الرئيس اللبناني قد افتتح صباح الْيَوْمَ المقر البطريركي الجديد للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بالعطشانة بلبنان بحضور رؤساء الكنائس.

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