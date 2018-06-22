أسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011

قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن مكتب مباحث أمن الدولة في شمال سيناء أخطر مكتب المخابرات الحربية في شمال سيناء بالهجوم على القوات واجتياح الحدود في 2011، وتم تصعيد المعلومات لوزير الداخلية ليخطر وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، آنذاك، عن طريق المكالمات التليفونية الشفوية.



وأضاف عبد الرحمن في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في قضية اقتحام السجون في 2011، أثناء إذاعتها ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه النائب البرلماني مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، أن تحريك قوات لحماية المنشآت الحيوية ومعسكرات الأمن المركزي في شمال سيناء، كان رد الفعل لإجتياح الحدود والهجوم على القوات في سيناء.



وتابع قائلا:" لدينا مصادر داخل مكتب الإرشاد الخاص بجماعة الإخوان للتعرف على كل كبيرة وصغيرة داخل تلك الجماعات وتم رصد لقاءات بين عناصر جماعة الإخوان وعناصر حركة حماس".



وأكمل:" تم عقد لقاء بين عناصر الإخوان من بينهم النائب الإخواني حازم فاروق، وعناصر من حركة حماس على رأسهم خالد مشعل، في فبراير 2009 في لبنان من أجل إسقاط النظام في مصر".

