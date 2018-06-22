ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بوتين: سنواصل العمل من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:09 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رويترز
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في موسكو اليوم الجمعة إن روسيا تعتزم مواصلة دورها في البحث عن حل لأزمة الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه أعرب مون عن امتنانه لروسيا لجهودها في تحقيق التسوية السلمية في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن التعاون بين البلدين سوف يدعم تحمل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لمسؤولياتهما.

ويزور مون موسكو في إطار رحلة رسمية يقوم في نهايتها بالسفر إلى روستوف أون دون لمشاهدة مباراة فريق بلاده الوطني لكرة القدم ضد المكسيك غدا السبت .

ترشيحاتنا

شاهد.. برازيل نيمار تسقط كوستاريكا فى 6 دقائق بثنائية

مشجع أرجنتيني يؤازر منتخب نيجيريا للفوز على آيسلندا

إطلالة أنثوية لـ بوسي في حفل جديد.. صور

أحمد موسى يقود نيجيريا للفوز على آيسلندا في كأس العالم ..فيديو

مرتضى منصور: القبض على عبدالله السعيد بعد مباراة السعودية

هدف نيمار المتأخر يدخل تاريخ المونديال

بشار الأسد لترامب: الحوار معك مضيعة للوقت.. فيديو

سيلفا يبرز أهمية هدف نيمار في كوستاريكا بـ كأس العالم

عروض احتراف لرباعي الزمالك حامد وجبر ومعروف وإبراهيم

موسى يضيف الهدف الثاني لنيجيريا في ايسلندا .. فيديو

صلاح حافظ: بنزين 87 يحد من تلفيات محركات السيارات

الفيفا: لا نتدخل في مسألة كشف المنشطات بكأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشكيل منتخب صربيا في مباراة سويسرا بمونديال روسيا

شاهد.. إطلالات منة عرفة في أحدث جلسة تصوير

إطلالة رقيقة لـ شيرين عبد الوهاب بالقفطان في الرياض.. صور

إطلالة أنثوية لـ بوسي في حفل جديد.. صور

ننشر أسعار السيارات المستعملة بسوق مدينة نصر.. فيديو وصور

فيديو

مكرم محمد أحمد: الصحفيون قادرون على خدمة المهنة
نيجيريا ضد آيسلندا .. ملخص تفوق النسور على الوافد الجديد للمونديال
الأعلى لتنظيم الإعلام: علاقة الصحافة بالسلطة متقلبة
أسرار جديدة عن اجتياح الحدود الشرقية في 2011
مكرم محمد أحمد: الصحافة الورقية تحدد مصير المهنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟

هل تؤيد مشاركة الحضري في تشكيل المنتخب أمام السعودية ؟