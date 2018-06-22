بوتين: سنواصل العمل من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في موسكو اليوم الجمعة إن روسيا تعتزم مواصلة دورها في البحث عن حل لأزمة الأسلحة في شبه الجزيرة الكورية.



من جانبه أعرب مون عن امتنانه لروسيا لجهودها في تحقيق التسوية السلمية في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن التعاون بين البلدين سوف يدعم تحمل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لمسؤولياتهما.



ويزور مون موسكو في إطار رحلة رسمية يقوم في نهايتها بالسفر إلى روستوف أون دون لمشاهدة مباراة فريق بلاده الوطني لكرة القدم ضد المكسيك غدا السبت .