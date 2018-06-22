مكرم محمد أحمد: الصحافة الورقية تحدد مصير المهنة

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الصحافة الورقية تمر بأزمة شديدة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة من الممكن أن تحدد مصير المهنة، إما باعلان ميلاد جديد للصحافة المصرية، أو نهاية للصحافة المصرية.



وأضاف محمد، في حواره مع الدكتورة ياسمين سعيد، مقدمة برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن الموقف الحالي يحدد مدى قدرة الصحفيين في الحفاظ على المهنة، والصحافة الورقية، مشيرا إلى أن التلفزيون أصبح ينقل الحدث ثانية بثانية.



أوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المتابعة اللحظية للأحداث من جانب التلفزيون أكلت جانبا كبيرا من الصحافة الورقية، مشيرا إلى أنه يتبقي للصحافة الورقية التجويد، وقبول التحدي.



