الأعلى لتنظيم الإعلام: علاقة الصحافة بالسلطة متقلبة

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العلاقة التي كانت قائمة ما بين الصحافة والسلطة علاقة متقلبة، ومليئة بعوامل مختلفة، ومتضادة.



وأضاف "أحمد"، في حواره مع الدكتورة ياسمين سعيد، مقدمة برنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنه يجب ضمان حرية تداول المعلومات، ويجب على مجلس النواب أن ينظر في قانون المعلومات، لأنه بدون هذا القانون يصعب توافر المعلومة الصحيحة.



وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بدون وجود قانون لتداول المعلومات يكون من الصعب محاسبة الصحفيين على أخطائهم، لأنه إذا لم يتم توفير الحق للصحفيين في تداول المعلومة فلا يمكن محاسبتهم على عرض معلومات خاطئة.



